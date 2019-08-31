واشنطن تدرج ناقلة أدريانا على القائمة السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

أفاد مصدر رفض الكشف عن هويته لوكالة رويترز اليوم السبت، أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بيانا أدرجت فيه ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها.



يأتي هذا فيما أفادت مصادر إعلامية من قليل أنه تم رصد أدريانا جريس سابقا بالقرب من مجموعة من الناقلات التي تساعدها في إفراغ حمولتها في ميناء مرسين التركي.



جدير بالذكر أن سلطات جبل طارق أمرت بالإفراج عن الناقلة أدريانا، حيث احتجزتها بريطانيا زاعمة أنها كانت تحمل نفطا إيرانيا ومتجهة إلى سوريا منتهكة بتلك العقوبات الاقتصادية والأوروبية المفروضة عليها، فيما طالبت الإدارة الأمريكية من سلطات جبل طارق باحتجاز الناقلة حتى إشعار أخر، وهو الأمر الذي رفضته سلطات جبل طارق.