بيلباو يواصل بدايته للدورى الإسبانى ويفوز بقمة الباسك

واصل أتليتيك بيلباو بدايته الرائعة للموسم وفاز 2-صفر على غريمه ريال سوسيداد في قمة إقليم الباسك بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة.



ومنح إيناكي وليامز التقدم لبيلباو بهدف في الدقيقة 11 بعد تسديدة مباشرة رائعة عقب تحرك سريع.



وأضاف راؤول جارسيا الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 28.



وحصل سوسيداد على ركلة جزاء بين الهدفين لكن حكم الفيديو المساعد تدخل وألغى القرار بعدما بدا من الإعادة أن الخطأ حدث خارج المنطقة وازدادت الأمور سوءا بعد إصابة لاعب الوسط أسير يارامندي.



ووضع السويدي الشاب ألكسندر إيزاك لاعب سوسيداد الكرة داخل الشباك بعد الاستراحة لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بسبب التسلل.



وواصل بيلباو الحفاظ على التقدم حتى خرج بانتصار مهم آخر على أرضه بعد التفوق 1-صفر على برشلونة في الجولة الافتتاحية ليصبح رصيده سبع نقاط من ثلاث مباريات ويتقاسم الصدارة مع أشبيلية بينما يملك سوسيداد أربع نقاط.