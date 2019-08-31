ترامب: سنفرض غدًا رسومًا جمركيّة جديدة على بضائع صينيّة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن رسوما جمركية إضافية بالغة 15 بالمئة على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.



وردا على أسئلة صحفيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأمريكي "لقد تم تثبيتها".



جدير بالذكر أن الأزمة الاقتصادية التجارية الأمريكية الصينية أثرت سلبا على أسعار النفط وأسعار الأسهم الأوروبية، فيما قال محللون أن زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية أمر يضر بالأمريكيين أنفسهم قبل الصين.



يذكر أن واشنطن تواصل الضغوط الاقتصادية على بكين ربما كان أخرها أزمة هواوي التي أثرت على أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام.