مقتل جندى أمريكى فى أفغانستان

قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان يوم الجمعة، إن جنديا أمريكيا قتل في أفغانستان خلال عمليات قتالية.



يأتي ذلك بينما تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو 18 عاما عبر التفاوض.



وأضاف البيان أن الجندي قتل خلال عمليات أمس الخميس ولم يتم الإعلان عن اسمه لحين إبلاغ ذويه.



وبذلك يصل عدد قتلى الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 15 هذا العام. وقتل جنديان أمريكيان قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن مستويات القوات الأمريكية في أفغانستان يجري تخفيضها إلى 8600 لكن القوات الأمريكية ستبقى في البلاد حتى إذا توصلت واشنطن إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء الحرب.