مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 03ر41 نقطة، أو16ر0%، ليصل إلى 28ر26403 نقطة.



وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 88ر1 نقطة، أو 06ر0%، ليصل إلى 46ر2926 نقطة.



وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا منخفضا بمقدار 51ر10 نقطة، أو 13ر0%، ليصل إلى 88ر7962 نقطة.



يأتي هذا في أعقاب الأزمة الاقتصادية التجارية بين واشنطن والصين إثر فرض الأولى المزيد من التعريفات الجمركية على الصين، وهو الأمر الذي أدى إلى مخاوف اقتصادية في العالم.