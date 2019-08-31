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محطة تل أبيب

ما هي خطط رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي للمعركة القادمة في غزة ؟

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:19 ص
جريدة الدستور
سارة شريف
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منذ يومه الأول في قيادة أركان الجيش الإسرائيلي في بداية السنة الحالية، أراد "آفيف كوخافي" أن يخلق تغييراً ملموساً في الجيش الإسرائيلي، وفي استراتيجيه عمله.
رغم أنه كان من المفترض أن يُكمل كوخافي "خطة جدعون" التي وضعها رئيس الأركان السابق "جادي أيزنكوت" إلا أن "كوخافي" بدا أنه سيتبع سياسة جديدة مختلفة عن سابقه.
على رأس سلم الأولويات التي صاغها "كوخافي"، تحسين "جهوزية" الجيش الإسرائيلي، وملاءمة الخطط العملياتية في حال وجوب القيام بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع.
تهدف هذه الخطط العملياتية كما رسمها "كوخافي" إلى المساس بقدرات حركة حماس في قطاع غزة منذ المراحل الأولى للعملية العسكرية، وهو ما يشكل تغيير في نمط العمل مقارنة بعملية الجرف الصامد عام 2014 التي كانت تهدف إلى تدمير الأنفاق الهجومية لـ"حماس" مع عدم المساس بقيادة الحركة وبُناها التحتية، إلا أن "خطط كوخافي" الآن مختلفة فهو سيحاول المساس بقيادة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لتحقيق حسم واضح في القطاع من دون احتلاله.
التقديرات العسكرية الإسرائيلية أوضحت أن حسم المعركة سيعتمد على مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على المساس بصواريخ حماس بدون الاعتماد على القدرات الدفاعية لمنظومة "القبة الحديدية" فقط.
كما يستعد الجيش الإسرائيلي لتطوير الرد العملاني على الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تحمل مواد متفجرة، والتي من المتوقع أن تقوم "حماس" باستعمالها على نطاق واسع في أي مواجهة عسكرية مقبلة.
وعلى المستوى التكتيكي، وفيما يتعلق بالقتال داخل القطاع، وجرّاء تهديد العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدبابات، فإن التحدي المركزي الماثل أمام الجيش الإسرائيلي في أي عملية عسكرية مقبلة مرتبط بالأنفاق التي لم تُكتشف بعد.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن "كوخافي" أكثر جرأة من روؤساء الأركان السابقين ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع حماس، فيما تظل بعد القرارت في يد المستوى السياسي الذي يعتبر أكثر هدوءاً من "كوخافي".

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