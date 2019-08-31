بومبيو يجتمع مع بيدرسن ويبحثان الوضع فى إدلب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اجتماع مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، الحاجة إلى خطوات جديدة في العملية السياسية لتسوية النزاع السوري.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو عقد اجتماعا يوم الجمعة مع بيدرسن، ناقشا خلاله سبل حل النزاع في سوريا، لا سيما في محافظة إدلب.



وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها: "اتفق وزير الخارجية بومبيو والمبعوث الخاص، على أن العنف المستمر يفاقم الوضع الإنساني الأليم، ما يوجب وقفه الفوري، في حال أريد للعملية السياسية أن تمضي قدما. وشدد الوزير بومبيو أيضا على الحاجة إلى خطوات جديدة في العملية السياسية لحل النزاع".