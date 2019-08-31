نجم مقرة واتحاد بسكرة فى صدارة الدورى الجزائرى

تقاسم نجم مقرة واتحاد بسكرة صدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بعدما حقق كل فريق فوزه الثاني في ثلاث مباريات يوم الجمعة.



وحقق الصاعد الجديد نجم مقرة الفوز 2-1 على حساب اتحاد بلعباس.



وسجل لأصحاب الأرض إسلام تاتام وأكرم دمان بالدقيقتين 65 و81 بينما تقدم اتحاد بلعباس أولا بواسطة محمد عايشي بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.



وفاز اتحاد بسكرة على جمعية الشلف 1-صفر عن طريق إبراهيم بن عاشور في الدقيقة 69.



ويحتل نجم مقرة واتحاد بسكرة الصدارة برصيد ست نقاط لكل فريق وبفارق نقطتين عن ستة فرق مختلفة قبل استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة.