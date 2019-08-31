أشبيليه يتعادل مع سلتا فيجو فى الدورى الإسبانى

سقط فريق أشبيليه في فخ التعادل 11 أمام ضيفه سلتا فيجو خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أتلتيك بلباو على ريال سوسيداد 2 صفر.



وتقدم أشبيليه بهدف سجله فرانكو فازكويز في الدقيقة 81 وتعادل دينيس سواريز لسلتا فيجو في الدقيقة، 84 ورفع أشبيليه رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، كما رفع سلتا فيجو رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن.



وفي المباراة الثانية، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين سجلهما إيناكي ويليامز وراؤول جارسيا في الدقيقتين 11 و.28ورفع بلباو رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مناصفة مع أشبيليه، وتوقف رصيد سوسيداد عند أربع نقاط في المركز التاسع.