"هانهوا سيتيمز" الكورية الجنوبية تفوز بعقد لتحديث السفن الفلبينية

قال مسؤول بوكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية إن، شركة هانهوا سيستيمز ( Hanwha Systems Co) وقعت صفقة مع الفلبين لتصدير نظام السفن الحربية.



وبموجب العقد الذي تم توقيعه يوم الثلاثاء الماضي بقيمة 30 مليار وون (24.82 مليون دولار)، ستقدم شركة هانهوا نظام السفن الحربية إلى البحرية الفلبينية لمشروعها لتجديد 3 فرقاطات تبلغ حمولتها 3،000 طن، وفقًا لمسؤول من إدارة برنامج مشتريات الدفاع.



وستصبح نظم السفن القتالية قادرة على خلق وتبادل المعلومات حول المواقف التكتيكية، من خلال دمج المعدات بالسفن المعنية.



وأضاف المسئول أنه بموجب العقد، ستصدر "هانهوا" أيضا معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة السونار للسفن الحربية.