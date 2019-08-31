كوريا الشمالية تؤكد إنجازات كيم جونغ-أون فى مجال الدفاع

أكدت كوريا الشمالية إنجازات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في مجال الدفاع، بعد تعديل دستورها لضمان مزيدا من السلطة الشرعية له.



نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الجمعة، سلسلة المقالات حول اختبارات إطلاق المقذوفات الأخيرة، واصفة الزعيم كيم بأنه قائد يكرس حياته لحماية الوطن والشعب.



وقالت الصحيفة إن الزعيم كيم تغلب على أسوأ الصعوبات وحقق تحولا جذريا في تطوير صناعة الدفاع.



وذكرت أن كوريا الشمالية أظهرت عزمها على امتلاك قدرات دفاعية قوية من خلال تجارب إطلاق المقذوفات التي قامت بها مؤخرا.



وأكدت على أن الإمبرياليين رغبوا في استسلام كوريا الشمالية أمام العقوبات والضغوط والحصار، غير أن كوريا الشمالية أصبحت أقوى رغم هذه التحديات.