ظريف: التفرد الأمريكى يزعزع أركان النظام العالمى

أفاد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ بأن "​أمريكا​ في حال تقديم واحدة من أقسى استراتيجيات التفرد وبصورة متطرفة للعالم، والتي بامكانها تحطيم أساس النظام ​العالمي"، مشيرًا إلى أن "أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد للنظام الدولي ودول العالم".



ولفت إلى أن "​الإدارة الأمريكية​ الحالية باتت تتبع استراتيجيات خاصة بإمكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى بالعالم وحتى على الأمريكيين أنفسهم"، مشيرًا إلى "روح التشاؤم والرؤية السلبية التي أخذت ​الولايات المتحدة​ تضخها في العالم ومحاولاتها الرامية الى تحدي العولمة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على استراتيجية "طريق الحرير الجديد" للصين، مؤكدا أن "الاستراتيجيات الأمريكية الخاطئة لا تتفق مع مبدأ الحوار".