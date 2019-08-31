ظريف: التفرد الأمريكى يزعزع أركان النظام العالمى
السبت 31/أغسطس/2019 - 12:10 ص
وكالاتطباعة
أفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن "أمريكا في حال تقديم واحدة من أقسى استراتيجيات التفرد وبصورة متطرفة للعالم، والتي بامكانها تحطيم أساس النظام العالمي"، مشيرًا إلى أن "أميركا وعبر إنتهاجها الأحادية تحولت الى تهديد جاد للنظام الدولي ودول العالم".
ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية باتت تتبع استراتيجيات خاصة بإمكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى بالعالم وحتى على الأمريكيين أنفسهم"، مشيرًا إلى "روح التشاؤم والرؤية السلبية التي أخذت الولايات المتحدة تضخها في العالم ومحاولاتها الرامية الى تحدي العولمة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على استراتيجية "طريق الحرير الجديد" للصين، مؤكدا أن "الاستراتيجيات الأمريكية الخاطئة لا تتفق مع مبدأ الحوار".
ولفت إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية باتت تتبع استراتيجيات خاصة بإمكانها أن تكون خطيرة على الدول الأخرى بالعالم وحتى على الأمريكيين أنفسهم"، مشيرًا إلى "روح التشاؤم والرؤية السلبية التي أخذت الولايات المتحدة تضخها في العالم ومحاولاتها الرامية الى تحدي العولمة، بما في ذلك تأثيراتها السلبية على استراتيجية "طريق الحرير الجديد" للصين، مؤكدا أن "الاستراتيجيات الأمريكية الخاطئة لا تتفق مع مبدأ الحوار".