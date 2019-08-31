اعلان الطوارىء فى فلوريدا لمواجهة إعصار دوريان

يعكف سكان ولاية فلوريدا الأميركية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم؛ استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.



ذكرت التوقعات الجوية أن، الإعصار وهو حاليًا عاصفة من الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات، يمكن أن يصبح أقوى ويتحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة قبل أن يصل الى الساحل، إلا أنه من غير المعروف أين سيضرب تحديدًا.



وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديسانتيس "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات.. وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".



غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.