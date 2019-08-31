شاهد.. رد إلهام شاهين على منتقدى زيارتها إلى سوريا

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ما زالت موجودة في سوريا لحضور معرض دمشق الدولي، الذي يشارك فيه وفود من أكثر من 50 دولة.



وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المعرض شيء جميل ومشرف، والشعب السوري ذواق، لا يتقبل أي شئ بسهولة، والحياة عادت إلى سوريا، والبلد في حالة ازدهار".



وعن الانتقادات التي وجهت لها، بسبب زيارتها، قالت شاهين:"لا ألتفت لأي انتقادات، وأنا موجودة في سوريا بكل الحب نقف بجوار الشعب السوري، وهشارك في كل المناسبات الحلوة والمرة".