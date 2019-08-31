السعودية تعيّن رئيسا جديدا للديوان الملكى وتستحدث وزارة للصناعة

أعلنت السعودية، الجمعة، عن سلسلة أوامر ملكية شملت إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للديوان الملكي.



وعيّن بندر الخريّف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية في وقت تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها القائم على تصدير النفط الخام.



وتضمنت الأوامر الملكية التي نشرتها وسائل إعلام رسمية تعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير، وهو منصب نافذ ومحوري في المملكة.



كما تم تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان ومازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.



جدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى لأن تتربع على مصاف الدول المتقدمة وبدأت بالفعل في تحقيق هذا.