تطوير دوري الكرة النسائية وإنشاء أكاديميات للمراحل السنية

عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على كرة القدم النسائية اجتماعا مساء اليوم لمناقشة تطوير كرة القدم النسائية، بحضور الدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل عضوي اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.



وتم خلال الاجتماع استعراض الأندية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية، الذي يتكون من 12 فريقا، ودوري القسم الثاني الذي يتكون من 25 فريقا، بالإضافة إلى نظام مسابقة الدورى للموسم الجديد.



كما تم خلال الاجتماع تحديد الملاعب الصالحة لاستضافة مباريات المسابقة وبحث إنشاء أكاديميات في المحافظات للمراحل السنية المختلفة مع نشر حملات إعلامية لتشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم.



وتقرر - خلال الاجتماع - مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة عدد من الملاعب في الأندية أو مراكز الشباب حسب الموقع الجغرافي لإتاحة الفرصة أمام جميع محافظات الجمهورية للمشاركة.



كما تقرر تنظيم مهرجان أول للبراعم مواليد 2005 و2007 على الملاعب الخماسية يوم 13 سبتمبر المقبل، ومهرجان ثان يوم 4 أكتوبر المقبل على الملاعب القانونية، مع عمل تجمعات لقطاعات الجمهورية المختلفة لاختيار أفضل العناصر من قبل لجنة سيتم تشكيلها لاختيار المنتخب الوطني للكرة النسائية.



وتم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل عن تسويق مسابقة الدورى الممتاز بعد تطويره لجذب الرعاة.



ووجهت الدكتورة سحر عبد الحق الشكر لوزير الشباب والرياضة على اهتمام الوزارة واستعدادها للتعاون مع اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.