غالية بن على تشعل حفل المهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية (صور)

أحيت الفنانة التونسية غالية بن على، مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية.



وأشعلت الفنانة التونسية الحفل، بأسلوبها المعهود الذى يحمل طابع البساطة والمرح وبشخصية فنية متفردة، وامتلأ المسرح بجمهور الإسكندرية وخاصة من الشباب، مرددين "بنحبك يا غالية"، وقدمت أحد الحضور باقة من الزهور للفنانة التونسية.



وقدمت" غالية" عددًا من المؤلفات التراثية المصرية والتونسية، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة، التى أثبتت قدرتها على الغناء باللغة العربية الفصحى واللهجة العامية المصرية، وصاحبتها بحركات إيقاعية راقية ورشيقة جذبت بها الحضور الذى كان متفاعلًا معها طوال الحفل.



تضمن برنامج الحفل الذى يجمع بين الأصالة والمعاصرة مجموعة من أجمل الألحان منها "حضرة من أهوى، طلعت شمس، مولاى، راحوا الحبايب، أنا حرة، أحرار، طفلة أندلسية، يا مسافر وحدك، ماليك، ألف ليلة وليلة، لامونى".