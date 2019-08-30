روسيا ومجلس أوروبا يناقشان سبل التعاون

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند ناقشا اليوم الجمعة، فرص التعاون بين الجانبين الروسي والأوروبي.



وأوضحت الوزارة في بيان أن لافروف وياجلاند ناقشا آفاق التواصل الثنائي عقب اسئتناف وفد روسيا ممارسة سلطاته في الجمعية البرلمانية للمجلس ودفع المبالغ المستحقة عليها فيما يتعلق بإسهاماتها في الجمعية.



وناقش لافروف وياجلاند أيضا سبل تعزيز دور المجلس في صياغة فضاء إنساني موحد "من لشبونة إلى فلاديفوستوك".



كان الوفد الروسي بالجمعية جُرد من بعض حقوقه الأساسية في أبريل 2014 على خلفية ضم روسيا للقرم واتهامها بالتورط في الصراع الدائر في أوكرانيا.



وردا على ذلك، رفض الوفد الروسي المشاركة في أعمال الجمعية وجمد مدفوعاته للمجلس في 2017.



وفي 26 يونيو، صدق المشاركون في جلسة الجمعية البرلمانية على قرار باستعادة الوفد الروسي كامل سلطاته. وبعدها بعدة أيام، دفعت روسيا الإسهامات المستحقة عليها للمجلس لعام 2019.