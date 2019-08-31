"درة" تُزين مجلة فوج بإطلالة كليوباترا (صور)

زينت النجمة التونسية، درة، مجلة فوج الشهيرة فى عالم الموضة والجمال، بإطلالة الملكة كليوباترا، لعدد شهر سبتمبر، فى أحدث جلسة تصوير لها.



وتألقت درة، بفستان أنيق لامع، ورفعت شعرها لأعلى لتشبه فى إطلالاتها هذه، الملكة كليوباترا، أشهر ملكة عرفها التاريخ، حيث حكمت مصر فى فترة من تاريخ مصر القديمة.



ونشرت "درة" الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مشيرة إلى حديثها مع مجلة فوج: "نحتفى بالحقبة الذهبية من السينما في العالم العربي وأيقوناتها، النجمة التونسية درة زروق في جلسة تصوير ساحرة في استديوهات سينسيتا الأيقونية في روما، وهو موقع تصوير فيلم كليوباترا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، مسلسل "الحرملك" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة جمال سليمان، وباسم ياخور، وسامر المصرى، ومجموعة كبيرة من النجوم.