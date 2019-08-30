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عالم

ميركل تجري اتصالات هاتفية مع الرئيس البرازيلي لبحث حرائق الأمازون

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:49 م
ميركل
ميركل
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ذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل أعربت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو على استعدادها للتعاون مع البرازيل في حماية منطقة الأمازون.

وصرح بذلك أيضا متحدث باسم الحكومة، وأضاف أن ميركل وبولسونارو تطرقا بعد حديثهما مساء اليوم الجمعة عن الحرائق الراهنة في منطقة الأمازون - عن الوضع في فنزويلا.

كان قد جرى نقاش مؤخرا على خلفية النزاع الدائر حول حرائق الأمازون وحول سياسة البيئة المثيرة للجدل التي يتبعها بولسونارو عن جدوى الإبقاء على صندوق الأمازون الدولي من أجل تقديم المساعدات.

تتحمل دولة النرويج بصفة رئيسية نفقات الصندوق وتدفع ألمانيا جزءا بسيطا من هذه النفقات، وهو يقوم على تمويل مشروعات حماية البيئة وإعادة التشجير في الغابات والتنمية المستدامة في منطقة الأمازون.

وقد أوقفت النرويج مؤخرا تمويل الصندوق، بينما أعلنت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه تجميد وسائل المعونة التي تقدمها وزارتها.

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