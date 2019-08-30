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عالم

مقتل 8 جنود بأيدي متشددين بشمال شرق نيجيريا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:48 م
جريدة الدستور
وكالات
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قُتل ثمانية جنود نيجيريين الجمعة في كمين نصبه متشددين في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا بحسب ما افادت مصادر عسكرية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن رجالا مدججين بالأسلحة يشتبه في انتمائهم إلى "تنظيم داعش في غرب إفريقيا" المنشق عن حركة بوكو حرام فتحوا النار على قافلة عسكرية على بعد 35 كلم غرب مدينة مونغونو حيث كان الجنود يتمركزون.

وأوضح مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه ان "الارهابيين قتلوا ثمانية جنود في الكمين الذي حصل عند منتصف النهار"، مضيفا ان "خمسة جنود ما زالوا مفقودين".

وكانت الدورية متجهة نحو العاصمة الإقليمية مايدوغوري عندما تعرضت "لنيران كثيفة من إرهابيين استخدموا منصات إطلاق صواريخ وأسلحة ثقيلة"، على ما افاد مصدر عسكري ثان اشترط عدم كشف هويته.

ودمّر المهاجمون شاحنتين عسكريتين وسيارة مزوّدة مدفعا رشاشا وصادروا أسلحة قبل أن يلوذوا بالفرار في الغابة، وفق المصادر نفسها.

وقال شهود عيان مدنيون لفرانس برس إن جنودا وصلوا إلى المكان بعد الهجوم أغلقوا الطريق فترة وجيزة فيما كانت طائرة تابعة للقوات الجوية تحاول العثور على الجهاديين.

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