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عالم

أمريكا لن تمنح فترة سماح لواردات صينية تواجه رسوما جمركية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية البالغة 15 في المئة على واردات من الصين والتي سيبدأ سريانها في أول سبتمبر لن يكون لها فترة سماح للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة، التي تجمع مثل هذه الرسوم، إن الرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ سريانها في الموعد المقرر الساعة 1201 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، وتغطي كل البضائع في قائمة طويلة بالمنتجات المستهدفة بما في ذلك السلع الإلكترونية الإستهلاكية.

وفي السابق، أتاحت الإدارة فترة سماح قصيرة حتى يمكن للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتاحدة أن تدخل الموانئ دون أن تخضع للرسوم الإضافية.

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