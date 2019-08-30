البرلمان الألماني: نفاد الأموال المخصصة لرحلات الأعضاء

استنفد أعضاء البرلمان الألماني "بوندستاج" الأموال المخصصة للرحلات الرسمية التي يقومون بها لخدمة البلاد خلال العام المالي الجاري.



وأكد المتحدث باسم إدارة البرلمان اليوم الجمعة إن البرلمان استهلك 700 ألف يورو كانت مخصصة لهذا الغرض هذا العام.



وقالت صحيفة "بيلد" الالمانية إن رئيس البرلمان فولفجانج شويبله أطلع رؤساء الأجنحة الحزبية على هذا الأمر يوم الأربعاء الماضي.



وقال التقرير إن هذا يعني أنه لم يعد ممكنا الموافقة على رحلات فردية للأعضاء خلال العام الجاري 2019، "وسوف يطبق هذا على الفور".