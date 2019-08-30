تانيا قسيس تغني "شو القصة" لأول مرة في مصر بمهرجان القلعة (صور)

غنت المطربة اللبنانية تانيا قسيس أغنيتها الجديدة "شو القصة" لأول في مصر على مسرح المحكي بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الموسيقى، والمرة الثانية بعد طرحها في الأسواق قبل شهرين.



وبدأت المغنية اللبنانية، تانيا قسيس، حفلها الغنائي على مسرح محكي القلعة، ضمن فعاليات اليوم الثالث عشر من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، بأغنية "قلبي دليلي" للفنانة ليلى مراد.



ومن المقرر أن تشدو المغنية اللبنانية تانيا قسيس عددًا من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى أعمال متنوعة باللغات الفرنسية والإنجليزية والأسبانية، إلى جانب مجموعة من أغانيها الخاصة، منها شو القصة، حب الحياة وشو مخبي الليل.



يحضر الحفل الدكتورة وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، برفقة الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعلي الحلبي، السفير اللبناني في مصر.