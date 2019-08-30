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مصر

أول جامعة مصرية "خاصة" تقيم شراكة من هذا النوع

"مصر للعلوم والتكنولوجيا" تتفوق في برنامج التبادل الأكاديمى مع الاتحاد الأوروبي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:51 م
جريدة الدستور
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تشهد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حالة من النشاط الدولى غير المسبوق من خلال تفعيل برامج التبادل التعليمى والأكاديمى مع الاتحاد الأوروبى.

أكد الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، أن "مصر للعلوم" تستهدف فى المقام الأول من خلال تلك الأنشطة توفير المناخ الصحى للطلاب المشاركين فى هذا النوع من البرامج الدولية للتعرف على مجتمعات جديدة من حيث العادات والتقاليد مع صقل مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة لتطوير القدرات العلمية من خلال ربط النظرية بالتطبيق والإطلاع على الواقع الميدانى لسوق العمل.

وقال العزازي إنه فى إطار هذا النشاط الطلابى من المقرر أن يزور قريبًا وفد رفيع المستوى من أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة لوشيان بلاجا بمدينة سيبو فى رومانيا ليصل بذلك عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى هذا البرنامج الأكاديمى حتى العام 2019 إلى 29 مدرسًا يمثلون مختلف الكليات بالجامعة.

وأوضح أن عدد الطلاب المشاركين فى برنامج التبادل الطلابى يصلون إلى ٤٦ يمثلون مرحلتين دراسيتين ما قبل وبعد التخرج من كليات "الطب البشرى – وطب الأسنان – والعلوم الطبية – والإعلام – والإدارة والاقتصاد – والآثار والإرشاد السياحى".

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية إنه من خلال تلك المشاركة الدولية أصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة مصرية تعقد شراكة من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبى، وجامعة لوشيان بلاجا برومانيا باعتبارها من أهم وأبرز برامج التبادل الطلابي ولأعضاء هيئة التدريس شاركت فيه الجامعة منذ ثلاثة أعوام، وكان من أهم نتائجه أن أصبح للجامعة سمعة طيبة لدى الاتحاد الأوروبى تؤهلها للانضمام مع أى جامعة أوروبية.

وأشارت الكاشف إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أصبحت هى أول جامعة خاصة فى مصر وثانى الجامعات الحكومية التى تم اعتمادها كبرنامج يمنح تبادل طلابى للدراسات العليا، ومرحلة ما قبل التخرج ولم يقتصر الأمر على تمويل الأبحاث العلمية كما هو متبع فى الجامعات المصرية، موضحة أن نتائج النشاط أسفرت عن نجاح البرنامج بشكل لافت للنظر واعتماده واستمراره على مدى السنوات السابقة مع تحوله ليصبح منح مالية كاملة لدرجات الدراسات العليا بدلا من نظام الـ 5 شهور فقط.

ولفتت الكاشف الانتباه إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة مبادرة جديدة على خارطة طريق الجامعة التى تسعى بشكل مستمر نحو المشاركة في كل ما يفيد طلابها، ما أنه يعكس أيضا استعداد الجامعة للتعاون مع جميع المؤسسات الدولية لتبادل فرص التدريب والتعليم لطلاب الجامعة مع نظرائهم فى الجامعات الأخرى، وذلك للاستفادة من الفرص والمنح التعليمية والتدريبية التى تقدمها الاتحادات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر أن برامج التبادل الدولى التى تقوم بها الجامعة مع الاتحاد الأوروبى تسعى أيضًا لتقديم خريجين مؤهلين للتعامل مع المجتمع على مستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى نمو خبراتهم الفكرية والثقافية من خلال الإضطلاع والمشاركة فى مجموعة مختلفة من المواضيع والقضايا الحياتية التى تتميز بها الأقطار العربية أو البلدان الأجنبية التى يقوم بزيارتها طلاب الجامعة المشاركين فى هذا البرنامج.

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