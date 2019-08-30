الجمعة.. أتيليه الإسكندرية ينظم ملتقى أدب وسينما

ينظم أتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب)، يوم الجمعة القادم، ثان فعاليات ملتقى أدب وسينما، تحت عنوان "اشكاليات الرؤية بين الأدب والسينما "، بمقر الأتيليه وسط المدينة.



يقدم الملتقى رؤية نقدية سردية وسينمائية لقصة "بجوار الرجل المريض" من المجموعة القصصية "حفل زفاف فى وهج الشمس" للكاتب مصطفى نصر، وفيلم "الصباح التالى" للمخرج أحمد رشوان.



يشارك فى الملتقى الكاتب دكتور سعيد الورقى، والناقد السينمائى سامى حلمى، الفنان التشكيلى ماهر جرجس، السيناريست محمد أبو المعاطى.