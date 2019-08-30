وزير الخارجية الأمريكي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

التقى وزير الخارجية مايكل بومبيو اليوم الجمعة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن؛ لمناقشة تطورات الصراع في تلك الدولة وللتأكيد مجددًا على دعم واشنطن القوي لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأعمال العسكرية، وفقا لما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأعرب الوزير عن قلقه بشأن الآثار المروعة للهجمات التي تشنها القوات السورية في إدلب، مؤكدا الحاجة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو اتفق مع المبعوث الخاص على أن العنف المستمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الأليم ويجب أن يتوقف فورًا حتى يمكن للعملية السياسية أن تمضي قدمًا، لافتة إلى تأكيد بومبيو على ضرورة اتخاذ خطوات جديدة في العملية السياسية لحل النزاع.