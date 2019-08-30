منتخب إيطاليا للناشئين يفوز ببطولة العالم للكرة الطائرة بتونس

فاز منتخب إيطاليا للناشئين ببطولة العالم للكرة الطائرة بعد تغلبه على نظيره الروسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المبارة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة بتونس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 2426 و2521 و1925 و1825.

يذكر أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في البطولة بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة (31) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.