"مدبولي" مهنئا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون عام خير وسلام

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة لجموع الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



وقال «مدبولي»، في التهنئة التى نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل قليل: «أدعو الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».