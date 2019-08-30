تعادل إشبيلية وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تعادل فريق إشبيلية مع مضيفه سيلتا فيجو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأحرز هدف إشبيلية فرانكو فازكويز في الدقيقة 81، وتعادل سيلتا فيجو عن طريق دينيس سواريز في الدقيقة 84 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية إلى 7 نقاط متصدرا جدول ترتيب المسابقة، وأصبح رصيد سيلتا فيجو 4 نقاط في المركز التاسع.

