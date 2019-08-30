الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
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بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:51 م
تصوير : احمد حسن
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