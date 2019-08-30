وزير الدفاع العراقي: سنتخذ الإجراءات العسكرية من أجل حماية بلادنا

أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أنه سيتخذ كافة الإجراءات العسكرية الكفيلة من أجل حماية العراق.



وقال الشمري - في بيان صدر اليوم الجمعة على هامش اجتماع طارئ لمجلس الدفاع، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن الوزارة ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أي اعتداء على أية جهة عراقية"، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أي مساس بسيادة وكرامة العراق.



ودعا الشمري - في اجتماع مجلس الدفاع الذي حضره رئيس أركان الجيش ومعاونيه للعمليات والإدارة والتدريب وقادة الأسلحة - إلى ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وقوات حرس الإقليم البيشمركة من أجل عراق موحد تحت راية واحدة في وجه من يريد زعزعة أمن البلاد".