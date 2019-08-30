المصري خالد خليل يحصد ذهبية المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية

حصد المصري خالد خليل ميدالية ذهبية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ونجح خالد خليل في الظفر بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 125 كجم؛ ليضيف ميدالية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في الدورة.



وبهذه الميدالية الذهبية، حققت مصر رقما تاريخيا غير مسبوق بحصد 101 ميدالية ذهبية حتى الآن في منافسات الدورة.