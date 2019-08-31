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اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم.. "أسوان" بـ800 جنيهًا للطن

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:12 ص
الأسمنت
الأسمنت
دعاء أبو العزم
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قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت سجلت استقرار في الأسعار، اليوم السبت.

وأضاف "الزيني"، أن سعر الأسمنت المسلح 820 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 808 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 800 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 798 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 820 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 800 جنيها للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 825 جنيهًا، وأسمنت المسلة 803 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 808 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 825 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 718 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 718جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 723 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 723 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 863 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 840 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 853 جنيهًا للطن.

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