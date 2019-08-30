"بيراميدز" يتأهل لنصف نهائي الكأس بفوزه على حرس الحدود

تأهل نادي بيراميدز إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتهما مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، في ربع نهائي البطولة.



وسجل المهاجم الغاني جون أنطوي هدفي "بيراميدز" من ركلة جزاء في الدقيقة 49، ومن تسديدة قوية في الدقيقة 69.



وبهذه النتيجة، يواجه "بيراميدز" في المربع الذهبي للبطولة فريق بتروجيت الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.



وكان بيراميدز أطاح بفريق طنطا في دور الـ32 بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، ثم هزم النادي الأهلي بهدف نظيف في دور الـ 16.