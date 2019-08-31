أسعار الخضروات اليوم.. "البطاطس" بـ5.5 جنيه للكيلو

استقرت أسعار الخضار، اليوم السبت، في الأسواق، بحسبب حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 2 و4.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 2.5 و4.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 إلى 7 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 4 و7 جنيهات.



وبلغ سعر البطاطس ما بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 25 و35 جنيهًا، واستقر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والليمون البلدي 5 إلى 11 جنيهًا.