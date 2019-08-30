العراق يحرز لقب أول بطولة لاتحاد غرب آسيا للشباب

أحرز منتخب العراق لقب أول بطولة ينظمها اتحاد غرب آسيا للشباب في كرة القدم، وتقام للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية، بفوزه الجمعة على الإمارات بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلبا.



وشارك في البطولة ستة منتخبات عربية هي الاردن، فلسطين، قطر، البحرين، الامارات والعراق.



بلغ العراق النهائي عقب فوزه على الاردن بركلات الترجيح 4-2، فيما وصل المنتخب الاماراتي بعد فوزه بالركلات الترجيحية ايضا على المنتخب الفلسطيني 4-1.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز المنتخب الاردني على نظيره الفلسطيني 3-صفر.



وهذه هي المرة الاولى تقام فيها بطولة بمشاركة فرق عربية على الاراضي الفلسطينية في الوقت الذي يطالب فيه المنتخب الفلسطيني اعتماد ملعبه البيتي.



واقيمت كافة المباريات على ملعب فيصل الحسيني الذي يقع في بلدة الرام في الضفة الغربية الملاصقة تماما لمدينة القدس.