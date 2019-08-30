رئيس الأهلي السعودي يشكر منصور بن مشعل لدعمه الصفقات

قدم أحمد بن بكر الصايغ رئيس النادي الأهلي السعودي لكرة القدم شكره وتقديره للأمير منصور بن مشعل بن عبد العزيز، المشرف على الكرة، على دعمه في صفقتي يوسف بلايلي والبرازيلي لوكاس ليما

والسعودي محمد المجحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" تغريدة وصف فيها الصائغ دعن منصور بن مشعل بغير المستغرب منه، وأنه يأتي "استمرارا لدعمه المادي والمعنوي للفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وأكد "أن دعم منصور بن مشعل سيسهم بكل تأكيد في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهازين الفني والإداري ليحقق الفريق الانتصارات المتتالية في كافة البطولات التي يشارك بها".

وأعلن الأهلي اليوم الجمعة تعاقده مع محمد المجحد حتى 2024 قادما من الفتح، كما أعلنت إدارة النادي إنهاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي ليما لمدة ثلاثة أعوام، فيما أعلنت أمس الخميس التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي حتى.2022