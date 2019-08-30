جالطة سراي ينتزع فوزا صعبا من قيصري سبور في الدوري التركي

انتزع فريق جالطة سراي فوزا صعبا من مضيفه قيصري سبور 3 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أنقرة جوجو على قاسم باشا 1 صفر.

وتقدم قيصري سبور بهدف سجله بيدرو هنريك في الدقيقة 37 وتعادل يونس بلهنده لجالطة سراي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء ثم سجل ريان بابل الهدف الثاني لجالطة سراي في الدقيقة 87، قبل أن يسجل أوموت بولوت هدف التعادل لقيصري سبور في الوقت بدل الضائع، إلا أن أدم بويوك سجل هدف الفوز

لجالطة سراي في الوقت بدل الضائع للمباراة يضا.

وأنهى قيصري سبور المباراة بثمانية لاعبين بعد طرد الثلاثي أيمن عبد النور في الدقيقة 65 لحصوله على إنذارين، وبيدرو هنريك في الدقيقة 74 لحصوله على إنذارين أيضا، وأوموت بولوت لحصوله على إنذارين ايضا، فيما أنهى جالطة سراي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إمري مور في الدقيقة الأخيرة من المباراة لحصوله على إنذارين.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد قيصري سبور عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز أنقرة جوجو على مضيفه قاسم باشا بهدف نظيف سجله إلهان بارلاك في الدقيقة.23

ورفع أنقرة جوجو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد قاسم باشا عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.