أسعار الدواجن اليوم.. "البلدى" بـ27 جنيهًا للكيلو

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن اليوم السبت، عند آخر سعر سجلته من قبل بعد آخر انخفاض.



وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن مستقرة عند 20 جنيهًا، بينما تباع في الأسواق للمستهلك من 24 إلى 25 جنيهًا، موضحًا أن أسعار الدواجن البلدي تتراوح ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وذلك من المزرعة في حين تباع للمستهلك ما بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.



وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5 جنيه للكرتونة من المزرعة منذ ما يقرب من شهر، موضحًا أنها تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 40 و42 جنيهًا.