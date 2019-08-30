"الكبير" يستدعي دودزياك لاعب هامبورج لتشكيل تونس لأول مرة

استدعى منذر الكبير المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم اليوم الجمعة جيرمي دودزياك لاعب هامبورج الألماني إلى تشكيلة الفريق لأول مرة قبل خوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وساحل العاج الشهر المقبل.

وقال الاتحاد التونسي للعبة في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم "وجه مدرب المنتخب الوطني منذر الكبير الدعوة إلى جيرمي دودزياك (24 عاما) لاعب هامبورج الألماني.

"جاء استدعاء دودزياك عقب إبداء رغبته في تعزيز صفوف الفريق وحرصه الشديد على الانضمام إلى المنتخب الوطني وموافقة فريقه الألماني".

وسبق لدودزياك اللعب لأندية شالكه وبروسيا دورتموند وخاض 30 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين.

وأعلن الكبير تشكيلة ضمت 27 لاعبا شهدت انضمام حمزة رافيا لاعب وسط يوفنتوس الايطالي وسليم الخليفي من هولستين كيل الألماني.

وتستضيف تونس، التي احتلت المركز الرابع في كأس الأمم الافريقية في مصر الشهر الماضي، موريتانيا في السادس من سبتمبر المقبل قبل أن تواجه ساحل العاج بعدها بأربعة أيام في فرنسا.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2021 في الكاميرون حيث تخوض مبارياتها ضمن المجموعة العاشرة إلى جوار منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.