تفاصيل حكاية ميني البوم بلاك تيما الجديد احتفالا بذكرى تأسيسها

كشف الفنان أحمد بدر عضو فريق بلاك تيما تفاصيل الألبوم الذي أصدرته فرقته الموسيقية، احتفالا بمرور 15 عامًا على ذكرى تأسيسها.



وقال "بدر" إن الألبوم كان اسمه 5 نوبي قبل تسميته لون الكاكاو، وهو عبارة عن خمسة أغاني من كل الأشكال النوبية سواء صعيدي أو أسواني أو نوبي.



وأضاف عضو فرقة بلاك تيما خلال لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية CBC:" إنه تم عرض فكرة الألبوم على ريتشارد الحاج الذي تحمس لإنتاج الألبوم".



وأوضح أنه:"تم الاتفاق على الأغاني "كده كده يا تريلا"، وأغنية "ضبش الكيني"، و"يا عم يا جمال" لعلي كوبان، وأغنية "يا نجمه"، وأغنية لون الكاكاو، المسماه باسم الألبوم.