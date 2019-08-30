فوز صعب للنصر على الفتح في الدوري السعودي

فاز النصر على مضيفه الفتح 1 صفر، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(دوري المحترفين السعودي).

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة.48 ورفع النصر رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما ظل الفتح بدون رصيد من النقاط في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب الفتح، الذي كان يسعى لتعويض خسارته في المباراة الأولى أمام الشباب، فيما اكتفى النصر بالتراجع إلى وسط ملعبه، حتى لا تهتز شباكه بهدف مبكر.

وعلى الرغم من الضغط الكبير للفتح، إلا أن أول فرصة خطيرة له في المباراة جاءت في الدقيقة 17 عن طريق قائده علي الزقعان، الذي وضع الكرة فوق رأس الحارس الأسترالي براد جونز، لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن تعود إلى المهاجم الهولندي ميتشيل دي فريدي الذي لم تنجح رأسيته في تسجيل هدف

التقدم لفريقه.

وعاد النصر إلى الهجوم، محاولا استعادة زمام المبادرة في المباراة، حيث سدد لاعبه المغربي نور الدين أمرابط كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال تصدى للكرة ببراعة في الدقيقة.20

وفي الدقيقة 30 حاول النيجيري أحمد موسى أن يسجل الهدف الأول للنصر، حيث تلقى كرة عرضية من زميله عبد الله الخيبري، ليوجهها بضربة رأس نحو مرمى الفتح، الا أن كوفال كان في الموعد وحافظ على نظافة شباكه.

وحاول علي صادق حسن لاعب الفتح مباغتة الحارس الأسترالي براد جونز، حيث لعب كرة أرضية مفاجئة من الجهة اليمنى لمرماه، لكن الأخير أبعد الخطر عن مرماه في الدقيقة.36

وانفرد فراس البريكان لاعب النصر بمرمى الفتح في الدقيقة 38، لكن المدافع علي لاجامي ظهر ليحمي مرمى فريقه من الهجمة الخطيرة، ويبعد الكرة عن الحارس كوفال.

ولم تشهد باقي الدقائق من الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر النصر إلى الهجوم لينهي حالة التعادل السلبي في المباراة، وحاول لاعبه فراس البريكان كسر جمود المباراة، وسدد كرة أرضية لكن كوفال تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 48، عوض البريكان فرصته الضائعة بتسجيل الهدف الأول، بعد أن كان في موقف مناسب أمام المرمى، ليتلقى تمريرة زميله البرازيلي جوليانو، ويضعها في شباك الفتح معلنًا تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 68، سدد علي الزقعان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن براد جونز تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرمى فريقه.

وأضاع صقر عطيف فرصة تعديل النتيجة للفتح في الدقيقة 86، حينما لعب كرة برأسه وجهها بمحاذاة القائم الأيسر لبراد جونز.

ولم تأتي باقي دقائق المباراة بأي جديد، حيث حافظ النصر على تقدمه حتى نهايتها.