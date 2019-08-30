ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية بالمنيا

تمكنت إدارة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية.



وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، بقيام كل من محمود ع ح 24 سنة، عامل والسابق اتهامه في 6 قضايا، ووليد ر ع 24 سنة، ومحمد ع ع 24 سنة عاطل، ورضا م ع 23 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمون بقرية تلة بمركز المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة.



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.