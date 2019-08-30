المدافع سمولينج ينضم لروما قادما من يونايتد

أعلن ناديا روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم ومانشستر يونايتد المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز اليوم الجمعة عن اكتمال انضمام المدافع كريس سمولينج من الثاني إلى الأول في عقد إعارة لمدة موسم واحد.

وخاض سمولينج، الذي انضم ليونايتد في 2010، 300 مباراة مع النادي الانجليزي في كافة المسابقات لكنه وجد نفسه خارج دائرة التفضيلات في اولد ترافورد هذا الموسم خاصة بعد انضمام هاري

مجواير.

وقال اولي جونار سولشار مدرب يونايتد في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم الجمعة بأنه لا يمكنه أن يعد سمولينج بمكان دائم في التشكيلة نظرا لوجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون في مركز قلب الدفاع ويمكنه الاختيار من بينهم.

وقال سولشار للمركز الاعلامي للنادي "استغل كريس الفرصة للانتقال إلى هناك. إنها خبرة جديدة..ومغامرة جديدة. سيعود إلينا أفضل لأنه (روما) فريق كبير ويلعب في دوري جيد. لا يوجد الكثير من اللاعبين الانجليز الذين لعبوا في ايطاليا لذا فإنني اعتقد انه سيستمتع".

وبات سمولينج ثاني لاعب كبير من يونايتد يرحل عن النادي على سبيل الاعارة عقب المهاجم اليكسيس سانشيز الذي انضم لانتر ميلان على سبيل الإعارة أمس الخميس.

وقال سمولينج "هذه هي الفرصة المثالية بالنسبة لي. الفرصة لتجربة دوري جديد مع فريق كبير يملك طموحات كبيرة هو ما احتاجه تماما.

"يحدوني الأمل أن تأتي مشاركتي قوية. أتطلع قدما للانضمام لزملائي في الفريق".