"الإفتاء" تكشف لماذا "محرم" بداية العام الهجري وليس ربيع الأول؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن سبب الاحتفال ببداية السنة الهجرية في شهر المحرم، رغم أن هجرة الرسول كانت في ربيع الأول.



وقالت الإفتاء، إن النبي وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري؛ لأنه كان بداية العزم على الهجرة.



ولفتت إلى أن البيعة كانت في ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد العزم على الهجرة، هو هلال المحرم.



وجاء جواب الإفتاء ردًا على سؤال "هل كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى ربيع الأول؟ ولو كانت كذلك، فلماذا نحتفل ببداية السنة الهجرية ويوم هجرة الرسول في شهر المحرم؟".