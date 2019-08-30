"البعوث الإسلامية" بالإسكندرية تختتم المهرجان الرياضي الرابع

أناب محافظ الإسكندرية اليوم، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، لحضور حفل ختام المهرجان الرياضي الرابع لمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، وتكريم الفرق الرياضية المشاركة من الدول المختلفة.



جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم الجارحي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، والدكتور أيمن عبد الغني، مدير التعليم الابتدائي في قطاع المعاهد الأزهري، والشيخ فرج محمد غانم مدير التوجيه لمنطقة وعظ الإسكندرية، وأنور أبو الهيثم ممثل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.



وخلال كلمته، نقل السكرتير المساعد تحيات المحافظ لجميع الدول المشاركة في هذا الحدث الذي يؤكد أن مصر حاضنة لجميع الدول وترحب بالجميع على أرضها، كما رحب بالجميع على أرض الإسكندرية ملتقى الثقافات والحضارات، مشيرًا إلى أن الرياضة بشكل عام تساهم في دعم الايخاء والمودة والصداقة بين الشعوب، كما أن الأزهر الشريف لعب دورا هاما على مدار العصور في دعم وتوطيد علاقات الايخاء بين جميع طلابه من الدول المختلفة.



جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الرياضي استمرت على مدار 8 أيام، وشارك بها 17 دولة، في 5 ألعاب رياضية وهي (كرة القدم وكرة السرعة، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة)، وفاز بالمركز الأول في لعبة كرة القدم فريق من دولة مالي، وفي لعبة تنس الطاولة فاز بالمركز الأول فريق من دولة أفغانستان، وفاز بالمركز الأول في كرة السرعة فريق من دولة مالي، وفي كرة السلة فاز بالمركز الأول دولة إندونيسيا، وفي كرة الطائرة فاز بالمركز الأول فريق من دولة أفغانستان.