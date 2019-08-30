الأهلي السعودي يتعاقد مع محمد المجحد حتى 2024

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع محمد المجحد لاعب الفتح بعقد يمتد حتى.2024

وقال محمد مجحد في تغريده نشرها الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"أشعر بالفخر لكوني جزء من المشروع الكروي الطموح للنادي الأهلي في الموسم الجديد. وأتطلع بحماس كبير لبدء مشواري الجديد مع الفريق الأول خلال المواجهات المقبلة".

وأضاف:"الأهلي يمتلك كوكبة من النجوم المحليين والأجانب في كافة المراكز، وأتمنى مساعدة الفريق على المنافسة بقوة على جميع البطولات التي نشارك فيها. سأعمل جاهدا للوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية خلال التدريبات من أجل حجز مكانا في التشكيل الأساسي".

وأكد:" جماهير الأهلي الكبيرة وشعبيته الجارفة هي السبب الرئيسي في انتقالي للفريق. وأتمنى أن أساهم في إسعادهم خلال الفترة القادمة".