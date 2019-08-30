دورة تعريفية لاستقبال الطلاب الجدد بـ"صيدلة طنطا"

أعلنت الدكتورة نهلة العشماوى، عميد كلية الصيدلة جامعة طنطا، عن عقد دورة تعريفية لاستقبال الطلاب الجدد والترحيب بهم، وذلك في الفترة من 8 وحتى 10 سبتمبر المقبل بمدرج ١ بكلية الصيدلة، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقالت عميد الكلية، إن هذه الدورة تهدف إلى تعريف الطلاب الجدد بنظام الدراسة بالكلية، وتعريفهم بالأعراف والقيم الجامعية والإرشاد الاكاديمى، وإيضاح الفرق بين نظام بكالوريوس الصيدلة (فارم دى - Pharm D) وبكالوريوس الصيدلة (فارم دى - Pharm D) (صيدلة اكلينيكية)، كذلك تعريفهم بالأنشطة المختلفة وطبيعة الدراسة بجميع الأقسام العلمية، وكيفية المذاكرة ومجالات العمل بعد التخرج.



وأضافت عميد الكلية، أنه سيتم عقد دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بعد نهاية هذه الدورة.



تقام الدورة تحت إشراف الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، والدكتورة أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع اتحاد طلاب كليه الصيدلة.