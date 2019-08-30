العدالة السعودي يستعير آل جبيع موسما

أعلن نادي العدالة السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد مع المهاجم خالد فهد آل جبيع لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من الهلال.

وكان العدالة حقق أمس الخميس فوزا على ضمك برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح المدرب إسكندر القصري لاعبي الفريق راحة 3 أيام قبل العودة للتدريبات الاثنين